Sconcerti: “Italia, Mancini ha completamente sbagliato una cosa ma va tenuto. Ora…”

"Caso Mancini. Se la domanda è tenerlo o lasciarlo, io sono per tenerlo. Lo considero un tecnico ideale per talento naturale, per il suo passato e il suo presente. Ha vinto dovunque, dall’Italia, due scudetti all’Inter, come Mourinho, all’Inghilterra, il primo campionato del nuovo City, allo Zenit, al Galatasaray e in nazionale. Essere un ottimo tecnico non significa riuscire ad evitare errori. Mancini ha completamente sbagliato le dosi del rinnovamento. Era una sua responsabilità, ha avuto poteri eccezionali, ha fatto debuttare in cinque partite decine di esordienti e lasciato tornare a case altrettanti giocatori stanchi di stare in ritiro. Alla fine bisogna tener conto del risultato".