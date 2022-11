Sconcerti: “Maxi recuperi? Moda sbagliata e pensata male. Così non regge”

"E' una moda già finita, sbagliata, pensata male. Se devi cambiare il calcio, devi condividere le regole con gli altri e non fare ognuno per conto proprio. Siamo stati tutti sorpresi da queste decisioni ma già negli ultimi giorni si sta tornando quasi alla normalità. Non è corretto, il tempo di recupero è un riassunto del tempo perso, non una replica. Che senso ha dare 10 minuti di recupero? Sono convinto che ci ripenseranno, perché non regge così".