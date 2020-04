Sconcerti: “Tornare a giocare? No, si mortificherebbe il calcio. Preferisco il mercato ora”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato ad analizzare la difficile situazione del calcio italiano nel corso dell’emergenza coronavirus, convinto che sia meglio non tornare a giocare per terminare questo campionato. Ecco le sue parole:

MEGLIO IL MERCATO – “Ricominciare un campionato che si è già svolto per due terzi non so quanto possa essere divertente. Dal punto di vista economico si deve giocare. Secondo me sarebbe meglio dire che questa è stata la stagione e che ora, per cause di forza maggiore, si deve pensare al prossimo campionato. E poi i giocatori cosa ne pensano? Sono pronti a check-up ogni quattro giorni, una vita da isolati in alberghi? Al momento non ci sono zone isolate dal virus. Ne vale la pena? Sarebbe un calcio mortificato. Preferirei sentire notizie sul calciomercato piuttosto che vedere calcio giocato, distrarrebbe di più ora“.

TOMMASI – “A me piace Tommasi, ma non so quanto sia adatto a questo mestiere. Non si può presentare al tavolo della Serie A volendo che vuole preservare la Serie C e D. E poi l’Aic non è un vero sindacato con tesserati“.

(Fonte: TMW Radio)