Sconcerti: “Inter, il mercato sarà un ottimo aiuto. Young è più forte di Biraghi”

Mario Sconcerti è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio per fare il punto sulla Serie A: “Il Genoa si è visto davvero poco, faccio fatica a vedere i rossoblu in Serie B, ha una piazza enorme che va protetta. La lotta salvezza è apertissima. Il mercato sarà un ottimo aiuto per l’Inter. Moses ha dato il meglio di sé con Conte al Chelsea. Young è più forte di Biraghi. Eriksen sarebbe un grande rinforzo. La Fiorentina? Iachini sta facendo molto bene. Ha ritrovato Chiesa e ha valorizzato Vlahovic. Ha un sinistro fantastico ma non è una vera prima punta, mi ricorda Riva. Castrovilli andrà all’Europeo e sarà una sorpresa ma non da titolare”.