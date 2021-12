Sconcerti: “Mercato? L’Inter ha preso quello che le serviva con…”

L'analisi del giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, sul calciomercato delle formazioni di Serie A

"È vero, nemmeno l’Inter, che però con 200 milioni in mano entrata dalle cessioni ha preso quello che le serviva. Ma davvero quest’anno non si è rinforzato nessuno, basta guardare anche la zona retrocessione. L'anno scorso alla 18ª giornata l'ultima squadra, il Crotone, aveva 12 punti, ciò significa 4 in più della Salernitana ultima quest’anno e 2 in più di Genoa e Cagliari. Questo per dire che quest'anno il Crotone oggi sarebbe salvo: è la conferma del livellamento verso il basso".