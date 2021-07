Sconcerti: “C’è stato un momento prima dei rigori in cui ho capito che l’Italia…”

Nel suo intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha elogiato l'Italia di Mancini per la qualificazione alla finale di Euro 2020

"C'è stato un momento prima dei calci di rigore in cui ho sentito che l'Italia avrebbe vinto (...). C'era nel gruppo la coscienza che si era già sofferto il sopportabile e non poteva che andare meglio. E si è andati con sicurezza verso irigori, tutti bellissimi, anche quello di Locatelli. C'era una sorta di predisposizione in quel corridoio che dalla panchina portava al dischetto. Sentivano di andare a vincere (...)".