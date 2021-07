Sconcerti: “Mourinho mi piace: preferisco essere comandato da lui che da altri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così della vittoria agli Europei dell'Italia e su Mourinho

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così della vittoria agli Europei dell'Italia:

"L'Inghilterra è scesa in campo con un formazione diversa, una formazione che non era la sua. I primi 30 minuti l'Italia ha capito ben poco. Loro si sono accontentati del primo gol e poi ci hanno aspettato. Volevano capire cosa avremmo fatto. Ma ci hanno dato il tempo di riorganizzarci. Abbiamo costretto noi l'Inghilterra a giocare all'italiana. Poi sono arrivati i tempi supplementari e abbiamo superato la crisi di ossigeno e abbiamo ricominciato ad attaccare. Con la partita di ieri è finito il nostro dopo guerra. Nel senso che l'Italia non è più una nazionale di club ma l'Italia dei superstiti. Siamo stati noi a cancellare il calcio all'italiana e siamo andati avanti".

Su Immobile

"Sono 7 anni che gioca in nazionale, non lo abbiamo scoperto oggi. Immobile non è un giocatore internazionale".

Sulla Roma di Mourinho

"A me la Roma piace. Mi piace Mourinho non sono per le dittature. Non ci sono persone che non possono essere discusse. Quando arriva una persona che non può essere criticata divento scettico. Poi preferisco comunque essere comandato da Mourinho che da qualsiasi altro".