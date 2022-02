Sconcerti: “Spalletti fra i migliori, il Napoli è sempre stato la vera anti-Inter”

Mario Sconcerti è convinto che il Napoli di Luciano Spalletti sarà la prima avversaria dell'Inter nella lotta scudetto

"E' sempre stata l'anti-Inter, fin dall'inizio. Ricordiamoci come ha perso punti, perdendo sei titolari su dieci. Adesso si sente meno perché ne mancano sempre di meno. Una difesa da secondo posto con Rrahmani e Juan Jesus non se l'aspettava nessuno. Vuol dire che c'è un gruppo e un allenatore che sa gestire questo gruppo. E poi hanno un centravanti straordinario, un po' scombinato come Cerezo, che quando parte non lo prendi. Ma anche in area la prende lui, soprattutto di testa".