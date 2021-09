Sconcerti: “Napoli, gioco senza paragoni: Samp ko senza capire il vero motivo”

Il pensiero del noto giornalista sulle colonne di Calciomercato.com dopo la vittoria per 4-0 nel posticipo di ieri

Il Napoli vince e soprattutto convince nel posticipo della 5a giornata: finisce 4-0 con la Sampdoria. La squadra di Luciano Spalletti resta in testa a punteggio pieno, così Mario Sconcerti ne ha parlato su Calciomercato.com: “Il Napoli gioca bene, in modo semplice e diverso. Fa pochissimo palleggio, corre in verticale appena può. Sa di essere una squadra di velocisti, così va in continuo contropiede, anche quando parte da metà campo. Per gli avversari sono novità. Se fanno i moderni e cercano di giocare alti col pressing, danno quaranta metri di campo a Osimhen, l’uomo più veloce del campionato. Se gli avversari decidono di aspettare, allora trovano Insigne, Politano, Lozano, Zielinski, lo stesso Osimhen, il cui mestiere comune è quello di saper saltare l’uomo.