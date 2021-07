Sconcerti: “Italia, è nata la Mancinità. Bonucci e Chiellini da Pallone d’Oro”

Intervenuto a calciomercato.com, Mario Sconcerti è tornato sulla grande vittoria dell'Italia all'Europeo, elogiando Mancini

«Intanto riporta l’Italia dove doveva essere, tra le migliori. Ma il significato più autentico è che è finito il dopoguerra del nostro calcio. Il calcio all'italiana è cominciato dopo la guerra, con Alfredo Foni che vinse due scudetti di fila con l’Inter. Ora siamo oltre. Noi abbiamo avuto due decenni terribili, gli anni 50 - che furono sciagurati dopo la tragedia del Grande Torino e che si chiusero con la mancata qualificazione al Mondiale del 1958 - e il decennio che si è appena chiuso, con la mancata qualificazione al Mondiale 2018 in Russia. Il merito è di Mancini e di quella che io ho definito la «Mancinità».

«E’ il calcio che viene dopo il calcio all'italiana, con una visione completamente opposta, ma non concorrente. E’ la versione flessibile, elegante ed elastica, ma con lo stesso cuore, del calcio all'italiana. In una parola: è Mancini. E’ il bisogno di bellezza. Mentre il calcio all’Italiana è praticità, astuzia, furbizia. Mancini è andato in un'altra direzione, quella della bellezza».