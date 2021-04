Sconcerti: “Inter, nulla di eccezionale. Dopo loro solo squadre da quarto posto”

Il giornalista ha commentato la vittoria di Bologna dell'Inter e il cammino dei nerazzurri primi in campionato

«Guarda che è la fotografia del ridimensionamento del calcio italiano. Non è un caso che la squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso - la Juve - uscì ai quarti di Champions, così come è successo quest'anno all'Inter, che ormai ha lo scudetto in tasca. Se allarghi il discorso e guardi la Nazionale allora vedi che negli ultimi tre Mondiali è uscita due volte al primo turno - 2010 e 2014 - e al terzo - 2018 - non si è nemmeno qualificata».