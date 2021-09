Sconcerti: “La Serie A sta cambiando, ci si diverte di più. Nuova generazione di tecnici”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio della nuova Serie A e dei cambiamenti notati in questo inizio di stagione

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Tmw Radio della nuova Serie A e dei cambiamenti notati in questo inizio di stagione

"Ci sono segnali di cambiamento forti, non solo negli scontri diretti. La differenza tra le prime cinque è le altre è netta, poi si segna più di tutti in Europa. Anche il calcio ha voglia di tornare a vivere. Gli Europei ci hanno dato una mano, poi è cambiata la generazione di tecnici, che vogliono vincere. C'è qualcosa di diverso, dove si andrà poi non è possibile saperlo".