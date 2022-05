Sconcerti: “Perisic dominatore. Decisiva l’uscita di Danilo. I rigori? Ci rinuncio”

L'analisi di Mario Sconcerti sulla finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter ai tempi supplementari per 4-2

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato i temi principali della finale di Coppa Italia vinta ieri sera dall'Inter: "Partita difficile da giudicare. La Juve nella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo. L’Inter ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. C’erano tutti e due, ma i falli erano meno gravi dei danni che hanno procurato. Ho rinunciato da un pezzo a capire i rigori italiani, credo di aver perso la sensibilità degli arbitri, non la capisco più. Per me il calcio è sport dove il contatto non è sempre un peccato, entra nel gioco. Il dominatore è stato Perisic, la qualità migliore in campo, forse il miglior giocatore del campionato per dribbling, intelligenza e utilità conseguente. La Juve ha perso male ma in fondo nettamente. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta, l’idea di una squadra che si sta allontanando, uomo da uomo, il senso fisico di un ciclo oggi davvero finito. Non ha avuto fortuna, ma l’Inter ha preteso di più da se stessa.