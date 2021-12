Sconcerti: “Inter e Juve su Piccoli? Vale il discorso di Scamacca e Vlahovic”

A Calciomercato.com, Mario Sconcerti si è espresso così su tre attaccanti accostati anche all’Inter in chiave mercato

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso così su tre attaccanti accostati anche all’Inter in chiave mercato: “Le grandi squadre continuano a cercare i giovani, ma non a farli giocare. Al massimo pensano di darli in prestito e riaverli educati. Ma sono i giovani oggi ad aver cambiato idea. Non amano i prestiti perché condizionano le scelte sul campo e non amano più stare a guardare. Gli esempi sono ormai molti. Scamacca lo sta gridando, andrà solo dove sarà titolare. I numeri sono evidenti: Scamacca ha fatto 8 gare da subentrato senza segnare un gol; ne ha fatte nove da titolare e ha segnato cinque gol. Pinamonti è stato tre stagioni all’Inter facendo 11 presenze e un gol. A 19 anni è stato titolare al Frosinone e di gol ne ha fatti 5, poi dieci al Genoa in due stagioni. Oggi è a 6 gol nell’Empoli ed ha ancora 22 anni.