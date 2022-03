Sconcerti: “La quota scudetto si è alzata. Inter due volte sospesa, Juve niente titolo”

Dell’andamento del campionato e della lotta al vertice in Serie A ha parlato il giornalista Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera

“Con Dybala è una Juve diversa, in generale. Anche per la qualità più timida dell’avversario, ma soprattutto per caratteristiche tecniche. Dybala e Vlahovic stanno bene insieme, si completano, hanno uno quello che manca all’altro. È la coppia classica del grande calcio, attaccante più fantasista. La partita con Salernitana era una piccola trappola fragile che non ha resistito all’intesa nemmeno cinque minuti. Qua e là la Juve si è di nuovo fermata a guardarsi, ma stava vincendo, a tratti dominando, poteva permetterselo.

Si è però alzata la quota scudetto, il Milan può arrivare teoricamente a 90, il Napoli a 87, l’Inter è due volte sospesa per il recupero e la partita con la Juve al prossimo turno. Non c’è scudetto per la Juve, ma può anche migliorare molto la sua classifica. Sono considerazioni di ripiego, la cena è saltata, ma già oggi si è visto un angolo di futuro. Eccezionale la Roma in un derby che poteva segnare la fine della fiducia plebiscitaria in Mourinho. Invece tutto si moltiplica, la Roma è stata squadra come forse mai, dura, cattiva, pregiata”.