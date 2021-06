Sconcerti e il retroscena su Mancini alla Fiorentina: “Scrissi al capo del Coni un ‘vaffa’”

Il giornalista ricorda perfettamente il debutto del Mancio sulla panchina della Fiorentina: c'è un curioso retroscena raccontato dall'allora amministratore delegato Sconcerti...

Per rispolverare i ricordi del primo Roberto Mancini in panchina, bisogna andare indietro di vent'anni. Lo racconta Mario Sconcerti, allora amministratore delegato della Fiorentina, ai microfoni di Oggi. Ai tempi il Mancio non aveva ancora il patentino e quando debuttò sulla panchina della Viola ci fu una levata di scudi generale. Ecco cosa fece Sconcerti: "Inviai a Gianni Petrucci, capo del Coni, un fax con su scritto "vaffa". E lui mi rispose dandomi del pazzo, dicendomi che mi avrebbe potuto squalificare per uno o due anni ma per fortuna chiuse un occhio. Alla fine trovammo un compromesso e l'Associazione Allenatori allora guidata dall'ex ct della Nazionale Azeglio Vicini diede a Mancini il permesso di allenare".