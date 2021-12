Sconcerti: “L’Inter forse sta diventando squadra europea. Pessima notizia se…”

La squadra nerazzurra ha battuto la Roma e per l'editorialista del CorSera "gioca oggi un calcio quasi dimenticato in Italia"

"L’Inter gioca oggi un calcio quasi dimenticato in Italia, in questo momento Inzaghi è più bravo dei suoi giocatori perché ottiene da tutti cose che non hanno mai dato con questa intensità e geometria. Ma è il Milan di nuovo in testa alla classifica. Riscuote il massimo dalla giornata e trova una storia completamente nuova". Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera parla dell'Inter e delle altre rivali per lo scudetto. E ha sottolineato quindi anche che il Napoli ha perso per la prima volta la testa della classifica e dell'Atalanta che "non è stata perfetta" contro gli uomini di Spalletti e "ha impiegato molto a confermare la sua maggior forza, che pure era evidente".