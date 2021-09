Sconcerti: “Scudetto? Lotta tra Inter, Milan e Napoli. La Juve non rimonterà”

Nel suo intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha pronosticato una lotta a tre per lo scudetto tra Inter, Milan e Napoli

Nel suo intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha pronosticato una lotta a tre per lo scudetto tra Inter , Milan e Napoli. Il giornalista, infatti, non crede a una rimonta della Juventus:

"Il Milan ha tutto per vincere lo scudetto, ma non è il solo. L’Inter è una squadra più pronta, ha giocatori capaci di farle vincere una partita anche quando la squadra rallenta. Non credo a una rimonta della Juve, non perché non sia possibile, ma perché Inter e Milan mi sembrano più complete. Tonali e Barella in questo momento sono i migliori del campionato. Nessuna tra Milan, Inter e Napoli, le tre vere squadre in corsa, ha molte riserve a metà campo, tutte e tre hanno tecnici che non hanno mai vinto uno scudetto. Credo che stavolta dovranno imparare a farlo".