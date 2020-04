Sconcerti: “Ripresa della Serie A, perché non si chiede ai tifosi? E sulle tv siamo sicuri che…”

Della possibile ripresa del campionato di Serie A e degli accordi con le televisioni ha parlato a Calciomercato.com il giornalista Mario Sconcerti:

“Leggo che bisogna riprendere il calcio il prima possibile per ridare emozione alla gente. La gente è sempre un gruppo strano, mi fido poco di chi dice di parlare a suo nome. Mi piacerebbe comunque risponde di non affannarsi a cercare emozioni per me. Deciso da solo quello che mi piace e penso che per tutta la gente sia la stessa cosa. Semmai perché non chiederlo direttamente a loro, alla gente, ai tifosi. Si fanno ricerche di mercato continue su qualunque cosa, nessuno ha pensato di chiedere il parere della gente. Se vuole davvero un calcio così o se preferirebbe chiudere subito virando la fantasia sul mercato. Stessa cosa per le televisioni. Tutti parlano della necessità di tornare a giocare per non perdere i soldi di Sky e Dazn, ma siamo sicuri che le televisioni pagherebbero allo stesso modo il calcio contraffatto dopo il virus? Anche su questo il silenzio è assordante”.