Sconcerti: “Questa è un’Inter sbagliata, è stato dato troppo risalto a Conte”

Sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti si è espresso in termini piuttosto negativi nei confronti dell’Inter e dell’ambiente nerazzurro, reo a suo dire di aver dato troppo risalto alla figura di Antonio Conte:

TROPPO RISALTO – “Credo che neanche a Milano considerino il bicchiere mezzo pieno. Non va benissimo che questo spareggio Champions sia contro una grande squadra, che lì vuole restarci. Una partita difficile, perché la cifra tecnica del Real resta comunque alta, anche all’andata si è visto che giocavano meglio. Questa è un’Inter sbagliata, e l’ho scritto in un lungo pezzo anche oggi. Secondo me è stato anche dato troppo risalto a Conte: qualsiasi risultato era a sfavore o contro di lui. Facendo così però ci siamo dimenticati dei giocatori, che è un po’ la stessa cosa successa a Firenze con Iachini e la Fiorentina”.

PROBLEMA – “Il problema è solo quando gli avversari si rinchiudono, perché se giochi in 30 metri Lukaku non riesci mai a fermarlo. Ma se il pallone gli arriva a dieci metri dalla porta, non lo fermi, e lo stesso vale per Lautaro che è un fenomeno. Si dice per slogan che giochi male, eppure ha fatto 6 gol… Ormai comunque è un classico: quando salta la partita, la loro forza fisica ti mette in grande difficoltà”.

(Fonte: TMW Radio)