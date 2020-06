Sconcerti: “Abbiamo sottovalutato Wanda, merita rispetto secolare. È riuscita addirittura a…”

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti traccia un profilo lusinghiero di Wanda Nara all’indomani dell’ufficializzazione del passaggio a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Ecco le parole usate dal giornalista:

“Forse abbiamo tutti sottovalutato il procuratore di calcio Wanda Nara. O forse è il calcio a sottovalutare in genere le donne, come spesso fanno le attività privilegiate che tendono a disprezzare vagamente tutto e a tenere gli altri fuori la porta. Wanda Nara, che io non conosco, ma del cui corpo sono stato costretto a perdermi poco, senza peraltro lamentarmi, è riuscita a ottenere per Icardi l’ultimo contratto da vecchio calcio. Dieci milioni netti a stagione per quattro anni, quasi il doppio di quanto prendeva all’Inter (5,7). Firmato addirittura a settembre quando era ancora un giocatore dell’Inter (…). Una showgirl che a poco più di trent’anni ha cinque figli, che guida, accudisce e seduce con la stessa energia il proprio uomo, merita un rispetto spettacolare e sincero. Come merita una riflessione Icardi. Non dà felicità averlo perso“.

(Fonte: Corriere della Sera)