Sconcerti: “Risultati vanno rispettati, Inter può vincere scudetto. Inzaghi deve migliorare”

Intervenuto durante la trasmissione tv Pressing, il giornalista ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter in casa della Juve

"Chi vince lo scudetto lo meriterà. Vanno rispettati i risultati del campo, anche quello di Juve Inter. La costruzione della Juve è finita, il futuro dipende anche dagli avversari. Ho visto una bella Juve, dominante, ma non conquistatrice. L'Inter può ancora vincere lo scudetto, impressionante non abbia fatto un tiro in porta. Scordatevi il calendario perché il calendario lo fa chi gioca, la volontà e la voglia di chi è in testa. Credo che Inzaghi per essere da grande squadra deve ancora migliorare. Rispetto a Pioli e Spalletti non ha velocità nelle scelte. Lui fatica a toccare la squadra, ma in una grande deve fare qualcosa di più