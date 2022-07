Sconcerti: “La Roma con Dybala può diventare una squadra da Premier. Mou…”

"Si discute molto sulla possibilità della Roma di giocare con tutti i suoi nomi migliori. La parola magica è equilibrio: è possibile che con Zaniolo-Pellegrini-Dybala e Abraham qualcosa nella squadra soffra. Ma non è per niente obbligatorio. Certamente soffrirebbero abbastanza gli avversari. Le partite inoltre non hanno grande continuità tattica, vanno a fasi, si possono dividere in almeno quattro partite diverse.