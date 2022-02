Sconcerti: “Roma senza Mourinho in panchina? Potrebbe essere una liberazione ma…”

Le considerazioni del giornalista sulla squalifica che il portoghese sconterà nei prossimi due impegni di campionato

Mario Sconcerti, nel suo intervento per TMW, ha parlato dell'assenza di Josè Mourinho nei prossimi due impegni della Roma. Queste le sue parole: "Va meglio in trasferta lo Spezia, che è tornato in zona retrocessione. Non è una partita semplice, perché lo Spezia corre, è organizzato. Credo che Mourinho sia una presenza importante, è molto ascoltato dai suoi uomini in campo, quindi non averlo potrebbe essere una piccola liberazione ma di solito di Mourinho vale più la presenza che l'assenza".