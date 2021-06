Cristiano Ronaldo o Mbappè? Sconcerti: “Tra i due oggi prendo ancora CR7”

Nel corso del suo editoriale sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha detto la sua su Cristiano Ronaldo e Mbappé

"Guardandoci intorno alla vigilia del terzo turno molte cose diventano più chiare. Ho trovato ancora eccezionale, superbo nella sua solitudine, l’impegno di Cristiano Ronaldo, la sua differenza con tutto il resto. Non il rendimento totale, la differenza tecnica assoluta. Un’altra categoria ancora. Mbappè è divino, ma è il suo allievo, non il nuovo maestro. Naturalmente tra i due per domani prenderei Mbappè. Oggi ancora no. Ma qui parliamo di cifra assoluta".