Sconcerti: “Per lo Scudetto corsa a tre ma il Milan è davanti. La Juve è una non-squadra”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua sull'ultima giornata di campionato

«Troppo facile prendersela con Allegri. Ha certamente le sue responsabilità, ma sbagliamo bersaglio se ci concentriamo su di lui. Il discorso a questo è punto è economico. 700 milioni di debito sono davvero tanti. Se per caso la Juventus non dovesse entrare in Champions è probabile che succeda qualcosa di grosso. La società è in chiara difficoltà. La Juventus in quattro anni ha cambiato quattro volte allenatori: Allegri, Sarri, Pirlo e di nuovo Allegri. Nessuno poteva immaginare una cosa simile, non è nella storia di questo club. Questa Juve è una squadra insipida, senza juventinità. Non ci sono dirigenti, c'è Nedved, ma è un solitario. Non c'è un dirigente di riferimento nella Juve. Non può esserlo Nedved? Non lo è Arrivabene, e neppure Cherubini. Questo spiega perché fai un contratto smisurato ad Allegri, quattro anni per 9 milioni netti all’anno. Quale dirigente della Juve può essere sicuro di esserci dopo Allegri? Nessuno credo, forse neppure Agnelli».