Sconcerti: “Quanto vale ora segnare in Italia? Se pensiamo a Lukaku e Abraham…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha espresso la sua in merito alla difficoltà di fare gol in Serie A

"C’è qualcosa che non cresce più nel nostro modo di fare gol. Non è solo un limite di Immobile, è un limite del nostro calcio questa difficoltà a produrre attaccanti universali. Gli ultimi sono stati Inzaghi, Vieri, Baggio, storie degli anni novanta. Poi siamo dovuti passare per Shevchenko, Del Piero, in parte Toni. Lo stesso Totti, non ha avuto grandi riscontri internazionali. La domanda allora diventa: quanto si è sminuito il valore del gol in Italia? La risposta aiuta la comprensione delle difficoltà attuali. Dal duemila fino al 2015 i grandi attaccanti sono stati essenzialmente stranieri: Crespo, Trezeguet, Shevchenko, Ibrahimovic. Ma anche in questo settore già spuntavano Cavani e Higuain, che non peseranno a livello internazionale. Il miglior italiano diventa Di Natale, scomparso in maglia azzurra".