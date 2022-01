Sconcerti: “Sensi? Dipende come lo sostituisci. Giocatore importante, ma con un limite”

Intervistato da Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del futuro di Sensi dopo il gol siglato ieri all'Empoli

"Dipende anche da come lo sostituisci. Se vendi lui e Vecino devi prendere qualcuno. Sensi è sempre stato un ottimo giocatore, ma si è fatto continuamente male. Non è mai stato in discussione il giocatore ma il suo fisico. E' un giocatore importante ma ha questo limite".