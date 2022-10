Sconcerti sicuro: “Una buona Inter è meglio di un buon Barcellona”

Intervenuto ai microfoni di Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, anche in vista della sfida col Barcellona: "A me piace poco il Barcellona, io non vedo niente di eccezionale nelle 3-4 partite che ho visto: ha due centrocampisti molto eleganti e molto leggeri, contrastano poco ed entrano poco in area. Lo schema è palla a Dembélé, che è molto saltuario: una buona Inter è meglio di un buon Barcellona. Poi il risultato spesso va per conto suo.