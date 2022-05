Sconcerti: “Corsa scudetto, due snodi fondamentali. Per il 22-23 l’Inter deve…”

Mario Sconcerti, intervenuto come ospite a TMW Radio, Mario Sconcerti ha individuato i due snodi fondamentali nella corsa scudetto

"Allora per me ci sono stati due momenti fondamentali. Il primo è stato nei mesi settembre e ottobre dove i nerazzurri hanno lasciato nove punti ai rossoneri. Snodo davvero fondamentale è stato il derby dove l’Inter sembrava aver chiuso la pratica e invece poi è stato riaperto".

"Pioli va detto che comunque è un grande allenatore. Quando fece male a Milano sponda nerazzurra era l'Inter che non andava bene non lui".

Dove devono intervenire per l’Europa per l’anno prossimo il Milan e l’Inter?

"Per quanto riguarda l’Inter deve risolvere la soluzione con Perisic e rinforzarsi in quattro ruoli dove sinceramente non penso ci siano alternative, ossia per quanto riguarda Skriniar, Brozovic, Barella e Calhanoglu. Bisognerà anche capire quando si vuole fare affidamento su Correa e Dzeko".