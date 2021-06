Sconcerti: “Spezzatino? Polemiche inutili, si protesta per tutto. Non vedo…”

Le parole del giornalista: "Spezzatino? Mi sembrano polemiche inutili. Se tu le vuoi vedere le partite, questo ti permette di farlo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così dell'ipotesi calcio spezzatino: "Mi sembrano polemiche inutili. Se tu le vuoi vedere le partite, questo ti permette di farlo. Mi dispiace per 'Tutto il Calcio', ma per il resto non capisco. Oggi si protesta su tutto. Non vedo una controindicazione su questa cosa".