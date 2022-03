Sconcerti: “Stagione Juve un fallimento e Allegri lo sa. La disonestà intellettuale è…”

Nel corso del programma di Mediaset, 'Pressing', il giornalista ha analizzato la stagione della Juventus

Nel corso del programma di Mediaset, 'Pressing', Mario Sconcerti ha analizzato la stagione della Juventus. Per il giornalista quella bianconera è una stagione fallimentare: "Se tu parti per vincere e non vinci per 4 anni di fila uscendo agli ottavi di Champions è un fallimento tecnico, non finanziario perché se una azienda ricapitalizza non c'è un problema finanziario".