Sconcerti: “C’è una regolarità nella strana parabola dell’Inter. I gol subiti…”

"C’è una regolarità nella strana parabola dell’Inter: prendeva tanti gol quando giocava male, continua a prenderli oggi che gioca molto meglio. Se ci fermiamo con calma sul dato, capiremo che è molto importante. Con questa media lunga ormai 15 partite, a fine stagione l’Inter subirebbe tra i 55 e i 56 gol. Temo sia impossibile vincere qualcosa con questo handicap. Non solo, ma è lecito pensare che se una squadra ha questo limite, non è ancora una squadra completa. Subire gol è una conseguenza del gioco collettivo. Qualcosa deve per forza cambiare. Diversa la situazione della Juve che segna poco ma non subisce gol. Questa è una regolarità magra, ma è regolarità".