Sconcerti: “Inter-Atalanta, stessa velocità. Non si scandalizzino i milanisti…”

Il Milan ha risposto alla vittoria della Juve e si è riportato a 3 punti dall'Inter attesa dalla sfida contro l'Atalanta

"Sono oltre due mesi che Atalanta e Inter camminano alla stessa velocità, punto dopo punto. Vuol dire che la migliore Inter della stagione non ha preso un punto all’Atalanta, ma anche che in 11 partite l’Atalanta non ha recuperato niente. Il Milan vince sempre in trasferta perché è eccezionale nel soffocare gli altri. Questo gli viene da avere una squadra corta e di buona qualità. Ma in 11 partite il Milan ha perso 6 punti dalla Juve e 4 dall’Inter, entrambe con una partita in meno. La parte sorprendente del nuovo anno è infatti la crescita della Juve. Aspettiamo l’Inter, oggi è la Juve la squadra che avanza. Se batte il Napoli nel recupero arriva addosso al Milan".