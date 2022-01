Sconcerti: “Suning ceda l’Inter, la cessione di Lukaku non ha risolto nulla. Alzi la mano…”

Mario Sconcerti, prendendo spunto dalla situazione di Romelu Lukaku al Chelsea, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter

"Ma a questo punto Lukaku diventa forse soprattutto un punto di confronto tra tifosi: quanti hanno capito la situazione dell’Inter e quanti pensano che sia stata risolta con la campagna cessioni della scorsa estate. Nessuno nega che gli Zhang abbiano dato tanto all’Inter, il punto è se possono portare ancora un euro dalla Cina in Italia. Può in sostanza la proprietà mettere soldi suoi nella società o deve l’Inter essere in tutto autosufficiente? La Cina può mettere soldi nell’Inter? Si ha un’idea di quanto sia il debito reale? La gestione dell’Inter della sola stagione scorsa ha portato un deficit di 245 milioni. Le cessioni di Lukaku e Hakimi non hanno coperto nemmeno quel deficit, quindi non hanno pagato nessun debito. Chi ha capito tra i tifosi, alzi una mano. O dimostri dove sto sbagliando. Vendere non è un’opzione".