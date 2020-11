Sconcerti: “Inter, Conte va avanti per tentativi. Settimo centrocampo diverso, ha scelto…”

A Reggio Emilia, Antonio Conte è riuscito a trovare la chiave per annullare il Sassuolo di De Zerbi e schierare al meglio in campo la sua Inter, che infatti ha vinto dominando una partita sulla carta molto difficile. Secondo Mario Sconcerti, però, le scelte dell’allenatore nerazzurro non rispondono a una logica ben precisa:

“Conte vince a Sassuolo varando il settimo centrocampo diverso, con Barella davanti alla difesa e Darmian al posto di Hakimi, cioè sceglie il molto semplice. Ma va avanti per tentativi“, si legge sul Corriere della Sera.

(Fonte: Corriere della Sera)