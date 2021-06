Sconcerti: “Troppo entusiasmo per l’Italia? Di solito siamo distruttivi, ma…”

Le parole del collega sull'ottimo momento dell'Italia di Mancini: "La Nazionale è casa nostra, il tifo è molto più facile"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha detto la sua sul grande entusiasmo attorno alla Nazionale italiana: "Ne ho viste tante, so come funzionano le cose. Alla prima sconfitta cancelli tutto, perché la storia finisca bene ne dobbiamo vincere ancora tante. Ci sono semifinali e finali che abbiamo vissuto come fallimenti. Di solito noi siamo distruttivi, ma a volte capita che si è stati così attaccati all'entusiasmo che finiamo per voler vedere il lieto fine in ogni tipo di avventura. La Nazionale però è casa nostra, il tifo è molto più facile".