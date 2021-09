Sconcerti: “Vista una buona Inter. Orsato? C’è un fatto che è scandaloso”

Le parole del giornalista: "E' un'Inter da dopo sosta: la nazionale non implica la fatica, implica il non allenamento delle due settimane"

Intervenuto in collegamento con Pressing, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria: "Con la Samp ha faticato anche il Milan, io ho visto una buona Inter: non darei molta importanza a questo risultato, un pareggio in trasferta ci sta. Ha gli stessi punti di un anno fa: ho visto due gol, uno eccezionale, quello di Augello, e uno fortunato. Ho visto Lautaro molto in partita. E' un'Inter da dopo sosta: la nazionale non implica la fatica, implica il non allenamento delle due settimane. Però vista giocare, non è questa la preoccupazione: a me sembra che l'Inter sia un po' corta a centrocampo perché Sensi non è affidabile, Vidal è Vidal e Vecino non gioca da un anno. Orsato? Il problema non è come ha arbitrato, vorrei sapere com'è stato 1000 giorni senza arbitrare l'Inter. E' scandaloso che ci sia stato un arbitro che per tre anni non ha arbitrato una società".