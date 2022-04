Sconcerti: “Vittoria dell’Inter contro la Juventus quasi incredibile, ma va rispettata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato sulla cruciale vittoria, in ottica scudetto, dell'Inter sul campo della Juve

"Risultato quasi incredibile che a però rispettato. Ha forse fatto la miglior partita della stagione, a dimostrazione che quando i giocatori li ha, gioca anche all'attacco. Forse ha anche esagerato, visto che era un 4-2-4 quasi. Ha lasciato il gioco a Brozovic e questo lo ha pagato, però è stata sfortunata perché ha preso un palo e una traversa. Vlahovic ha trovato Skriniar ma in generale lo vedo sempre pericolosissimo ma meno selvaggio, come se dovesse ancora adattarsi alla Juve e la squadra se lo fila meno di quanto facesse prima la Fiorentina. Al momento non è ancora una guida per la Juventus".