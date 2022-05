Sconcerti: “Allegri con Vlahovic esagera, lo ha umiliato. Dia soluzioni piuttosto che…”

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha criticato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus

"Stavolta con Vlahovic Allegri ha esagerato. E' già sbagliato dire ogni volta che è giovane, che deve imparare a calmarsi. Va bene raccontarlo una volta, ma dopo tre mesi che lo alleni finisce per essere un danno doppio: per il giocatore e per il tecnico che non riesce a migliorare il suo giocatore più importante. Ma toglierlo a undici minuti dalla fine per fare posto a Chiellini, non ha spiegazioni tecniche. Una grande squadra non difende così un risultato. Ed è stata un’umiliazione per Vlahovic. Provi finalmente a dare soluzioni piuttosto che raccontare problemi. In fondo è il compito suo".