Sconcerti: “Vlahovic impressionante, meglio di Batistuta a 21 anni. E mi dicono che…”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha commentato così l'ottimo momento di forma di Vlahovic

"E’ impressionante, è uno di quei giocatori che da solo alza il livello di una squadra. Nel passato in Italia l'hanno fatto Riva a Cagliari e Chinaglia alla Lazio. Pensa a dov’è adesso la Fiorentina. Vlahovic è una spinta naturale, se una big lo dovesse prendere diventerebbe subito la grande favorita per lo scudetto. A Firenze fa tornare alla mente Batistuta, ma Bati a 21 anni, l’età di Vlahovic, non giocava così bene. Mi dicono sia un professionista esemplare, si allena come un forsennato, prova e riprova punizioni e rigori, non si stanca mai. Oggi Vlahovic marca davvero una grande differenza".