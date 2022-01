Sconcerti: “Vlahovic alla Juventus come Platini. È come se arrivasse gratis”

L'attaccante serbo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina e ad accasarsi ai bianconeri: operazione in chiusura

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, spende parole di elogio per la Juventus, ormai a un passo dal chiudere l'acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina: "Con Vlahovic la Juve non diventa imbattibile, ma compie un passo avanti impetuoso, fondamentale come forse in altre epoche furono gli acquisti di Charles o Platini. [...] Vlahovic ha ventuno anni, ha un respiro infinito. Credo che la sua Juve comincerà l'anno prossimo, ma già adesso cambia la prospettiva della corsa Champions, la Juve ci andrà. Vlahovic è adatto anche ad Allegri. Ama lo spazio che lascia il contropiede e sta benissimo in area ad aspettare davanti al suo difensore. Ho spesso pensato che nei silenzi della Juve ci fosse questo colpo. Perché non ha niente di antieconomico. È anzi un investimento. Tra cinque anni riprenderai eventualmente tutto e avrai avuto gratis il ragazzo. Col ritorno della Juve cambia anche il lato oscuro del campionato. Si agita il tavolo, c'è un rilancio secco in un momento in cui tutti sono deboli. Questo spingerà a scoprire le carte. E con quelle tanti bluff".