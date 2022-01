Sconcerti: “Vlahovic? Non conosco un club che avrebbe rifiutato 75 mln. Lui alla Juve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus

"Non ho mai creduto alla positività al Covid. Comunque per come è andata, non c'era altro da fare. Non conosco una società che avrebbe rifiutato 75 milioni. Sono stati bravi, perché hanno retto e sono riusciti a vendere il giocatore nell'unico momento in cui poteva farlo. E' una questione che si chiude bene per tutti".