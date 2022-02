Sconcerti: “Vlahovic? Dopo tre partite non si può discuterne il talento. Allegri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mario Sconcerti ha parlato così di Dusan Vlahovic, Max Allegri e José Mourinho

"Il talento che hai nel tuo mestiere non passa con il tempo, semmai cambi tu. Ho visto un grosso lavoro di Allegri sulla Juventus, ed è anche andato abbastanza in porto. Dopo tre partite non credo si possa già discutere il talento di Vlahovic. Mourinho ha un'altra storia e carriera, ha iniziato presto a vincere. Credo sia all'interno di un'avventura che gli sta stretta da tutte le parti, c'è una società che non si sa come lavori, sono arrivarti sei giocatori e solo Abraham ha contribuito veramente. Prima difendeva la squadra, oggi separa se stesso da questa, in questo ha cambiato. Alla fine della storia, l'ottavo posto della Roma nella sua carriera non conterà niente. Non si può continuare a buttare nell'immondizia quanto fatto prima per quanto accade adesso".