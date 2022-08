Serie A, scontri diretti più decisivi: Lazio-Inter può iniziare a scremare la classifica

Con una differenza tecnica tra le prime e le altre così netta come quella evidenziata nelle prime due giornate di questo campionato, la sensazione, forte, è che gli scontri diretti quest'anno saranno ancor più decisivi. Ecco perché la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio, per l'Inter , assume già connotati importanti:

"Se ancora ci fossero dubbi, restano sfide decisive e, solitamente, chi accumula più punti nel mini-campionato dei big-match, alla fine, conquista il torneo. E’ sempre più così perché le distanze nei valori tra le prime della classe e le altre ha tutta l’aria di essersi ulteriormente dilatata. E allora la sfida di domani sera è un’occasione in più cominciare ad accumulare punti. Anche perché il calendario, che prevede nella stessa giornata anche Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli, potrebbe dare un’ulteriore scrematura alla classifica. L’Inter ha già un altro scontro diretto nel mirino, visto che tra una decina di giorni sarà già tempo di derby con il Milan. Era dal 2016/17 che l’Inter non vinceva nemmeno una delle due stracittadine di campionato. E, in aggiunta, c’è una sconfitta da “vendicare”, visto che lo scorso torneo è probabilmente girato in occasione della rimonta rossonera nel derby di ritorno. Tanto meglio arrivarci a punteggio pieno".