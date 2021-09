Scontri a Leicester, arrestati nove tifosi del Napoli

La polizia del Leicestershire ha confermato all'ANSA che i nove supporters sono ancora in stato di fermo in attesa di giudizio

Sono nove i tifosi napoletani arrestati ieri a Leicester per una rissa scoppiata nel pomeriggio, prima del debutto del Napoli in Europa League. La polizia del Leicestershire ha confermato all'ANSA che i nove supporters sono ancora in stato di fermo in attesa di giudizio.