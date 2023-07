Lo scopritore di Vicario: “L’Inter lo seguiva da tempo. Pensava proprio a lui nel caso…”

Renzo Nadin, ex direttore sportivo e scopritore di Vicario, ha parlato del trasferimento del portiere al Tottenham

Renzo Nadin, ex direttore sportivo e scopritore di Guglielmo Vicario, ai microfoni di Sportitalia.com ha parlato del trasferimento del portiere al Tottenham. Vicario era seguito con molta attenzione anche dall'Inter: "Ammetto che mi sarebbe piaciuto vederlo in una big italiana, ma contempo la Premier League e una città come Londra, una delle più belle al mondo, sono qualcosa di incredibile".