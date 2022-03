EDICOLA CDS – La scossa Zhang ricarica Simone: Inzaghi rinfrancato dall’incontro col presidente

"La scossa Zhang ricarica Simone". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport

"La scossa Zhang ricarica Simone". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 26 marzo 2022. "Inter, Inzaghi rinfrancato dall'incontro con il presidente: sogna di regalare ai tifosi la vittoria nella sfida più attesa". "Orgoglio Dybala, Allegri ci punta", il titolo del box su Dybala. La copertina è dedicata a Mancini, con Pirlo opzione per il futuro in caso di dimissioni dell'attuale CT.