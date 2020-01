Scout Ajax: “Parlo con Eriksen, in questo momento ha problemi col suo club. Vorrebbe tornare…”

John Steen Olsen, scout dell’Ajax, è stato colui che convinse gli Lancieri a puntare su Christian Eriksen e a portarlo ad Amsterdam. Il centrocampista danese è diventato un giocatore di livello mondiale e alla fine si è trasferito al Tottenham. Secondo Steen Olsen, Eriksen vorrebbe tornare all’Ajax, ma solo tra qualche anno: “A volte parlo con lui. Christian adesso ha problemi con il suo club, parte spesso dalla panchina. Poi lo chiamo e gli dico: sai che l’Ajax è sempre lì. Lui è interessato a un ritorno, ma solo quando sarà più grande“. Steen Olsen racconta la prima volta che vide Eriksen giocare: “Mi pare avesse sedici o diciassette anni. Ho chiamato e scritto una lettera alla sua famiglia, ma non avevamo avuto risposte. Temevamo che non sarebbe venuto. Danny Blind e io portammo poi la sua famiglia ad Amsterdam e lo abbiamo accolto in modo fantastico. Spesso devono vendere giocatori in Danimarca, non hanno molti soldi lì“.

(Voetbal Primeur)