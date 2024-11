"Sono profondamente curioso di vedere anche come Ranieri riuscirà a rimettere a posto il mosaico impazzito della Roma. Per Sir Claudio questa è una delle imprese più complicate (anche dal punto di vista emotivo) della sua carriera. Se riesce in questa impresa Ranieri può diventare il futuro Ferguson della Roma. Un manager all’inglese a tutto campo come non si è mai visto nel calcio italiano. Ma la strada è tutta in salita. Terribilmente in salita".